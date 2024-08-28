Участок улицы Калараша протяженностью 2,8 км отремонтировали в Сочи

Участок одной из центральных в Лазаревском районе улицы привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Речь идет о самом длинном отрезке из тех улиц, ремонт которых запланировали провести по нацпроекту в этом году. На Калараша находятся многие соцобъекты, в том числе учреждения культуры, школа, больница, а также магазины и предприятия санаторно-курортной отрасли.

На этом участке привели в порядок дорожное покрытие, в том числе ликвидировали ямы и подняли горловины колодцев инженерных коммуникаций. Также здесь отремонтировали съезды к прилегающим переулкам и дворам, обновили бортовой камень и дорожную разметку, разместили «лежащих полицейских» и дорожные знаки.

«Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» у нас появилась отличная возможность снизить количество аварийно-опасных участков и привести их к нормативному состоянию», — отметил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Александр Кулик.

Всего с начала года в городе-курорте согласно профильному нацпроекту привели в надлежащее состояние 59 участков дорог общей протяженностью более 39 км, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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