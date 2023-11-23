Участок трассы на Кубани, где столкнулись 15 машин, не обработали от гололеда

Массовая авария произошла утром 22 ноября на федеральной трассе «Кавказ» в Тихорецком районе.

На 1 км трассы произошло сразу семь ДТП с участием 15 машин. В результате аварий никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

После ДТП прокуратура провела проверку и выявила нарушения на этом участке трассы. Оказалось, что дорожники не обработали проезжую часть противогололедными средствами, нарушив законодательство.

В связи с выявленными нарушения прокурор внес представление ответственной компании. Устранение нарушений на трассе «Кавказ» поставили на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной массового ДТП в Тихорецком районе стало несоблюдение дистанции и скоростного режима на мокрой дороге при гололедице.