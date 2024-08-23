Участок реки Сочи полностью пересох от недостатка осадков

Частичное обмеление реки Сочи отмечается в Центральном районе возле улиц Чайковского и Конституции СССР, а в районе Краснодарского кольца участок реки обмелел полностью.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях. На фотографиях видно, что русло реки Сочи местами полностью обмелело, обнажились каменистые участки. По словам очевидцев, кроме обмеления, в реке погибла рыба, а от оставшейся воды исходит неприятный запах.

При этом, люди гуляют по обнажившемуся дну реки и устраивают пикники.

По словам пресс-службы мэрии курорта, обмеление может быть связано с отсутствием осадков и тем фактом, что снег в горах растаял, сообщает ТАСС.

Как писал-интернет-портал «Кубань 24», жители Сочи жалуются на перебои с водоснабжением во многих районах города.

Специалисты объяснили, что из-за высоких температур и отсутствия осадков снизился уровень подземного водоносного горизонта, поэтому не хватает ресурса. Также, по данным технических служб, объем потребления воды в этом году вырос уже более чем на 20%.