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Участок под новую линию трамвая изъяли на улице Красных Партизан в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastok-pod-novuyu-liniyu-tramvaya-izyali-na-ulitse-krasnyh-partizan-v-krasnodare
Участок под новую линию трамвая изъяли на улице Красных Партизан в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мэрия краевого центра изъяла в муниципальную собственность земельный участок на улице Красных Партизан для строительства на нем трамвайной линии.

Соответствующее постановление подписал глава кубанской столицы Евгений Наумов.

Согласно приложению к документу, площадь изымаемого участка — 1 тыс. 901 кв. м. Он расположен между Западным трамвайным депо и микрорайоном «Немецкая деревня» по улице Круговой, от депо до Красных Партизан, по Красных Партизан от Круговой до Западного обхода, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара объяснил, что тормозит строительство Западной трамвайной ветки.

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