Участок под новую линию трамвая изъяли на улице Красных Партизан в Краснодаре

Мэрия краевого центра изъяла в муниципальную собственность земельный участок на улице Красных Партизан для строительства на нем трамвайной линии.

Соответствующее постановление подписал глава кубанской столицы Евгений Наумов.

Согласно приложению к документу, площадь изымаемого участка — 1 тыс. 901 кв. м. Он расположен между Западным трамвайным депо и микрорайоном «Немецкая деревня» по улице Круговой, от депо до Красных Партизан, по Красных Партизан от Круговой до Западного обхода, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара объяснил, что тормозит строительство Западной трамвайной ветки.