Участок песчано-гравийных пород выставили на торги за 16 млн рублей в Краснодарском крае

Краевое министерство природных ресурсов 23 июня проведет аукцион для выдачи прав на разведку и добычу песчано-гравийных пород на Северо-Западном участке Заводского месторождения.

Стартовая стоимость участка была установлена в размере 16,311 млн рублей, а шаг аукциона составляет 1,631 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 16 июня.

Ресурсный потенциал участка по категории В составляет 1,7 млн куб. м, а по категории С1 — 4,222 млн куб. м. Победителю аукциона планируют предоставить лицензию на 20 лет, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: сады Россельхозакадемии повторно пытаются продать за 464,2 млн рублей в Сочи.