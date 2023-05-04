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Сады Россельхозакадемии повторно пытаются продать за 464,2 млн рублей в Сочи

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sady-rosselhozakademii-povtorno-pytayutsya-prodat-za-464-2-mln-rublej-v-sochi
Сады Россельхозакадемии повторно пытаются продать за 464,2 млн рублей в Сочи
Фото Минсельхоз РФ

Прием заявок на открытые торги пройдет с 9 июня по 17 сентября. Информация об этом содержится в Едином реестре сведений о банкротстве.

На продажу выставили косточковые сады в селе Эсто-Садок — два участка площадью 5,8 га и 17,1 га, их начальная стоимость — 288,4 млн рублей и 151,9 млн рублей соответственно.

Другие два лота — орехово-фруктовый и семечковый сады в селе Медовеевка площадью 15,6 га и 44,6 га. Цена первого стартует с 6,2 млн руб, второго — с 17,6 млн рублей.

За четыре месяца цена общая стоимость этих садов выросла на 100 тыс. и достигла 464,2 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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