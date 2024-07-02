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Участок набережной благоустраивают в Приморско-Ахтарске по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastok-naberezhnoj-blagoustraivayut-v-primorsko-ahtarske-po-natsproektu
Участок набережной благоустраивают в Приморско-Ахтарске по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реконструкцию участка площадью около 10 тыс. кв. метров проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы на общественной территории начали еще в январе, заявил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Сейчас подрядчик завершает укладку тротуарной плитки, монтаж ограждающих конструкций из архитектурного бетона и уличного освещения. Здесь установят спортивную и детскую площадки, а также аквадинамическую скульптуру в виде парусника. Позднее разместят лавочки и урны», — отметил Шапошник.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани благоустроили 1,3 тыс. общественных территорий. В этом году обновляют еще 104 — парки, скверы, набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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