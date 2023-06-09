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Участок магистрального водовода заменили в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastok-magistralnogo-vodovoda-zamenili-v-temryukskom-rajone
Участок магистрального водовода заменили в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Протяженность отремонтированного участка — 700 м, диаметр водовода — 500 мм.

Этот магистральный водовод играет ключевую роль в водоснабжении хутора Белого, поселка Стрелка и станицы Старотитаровской. Новый участок уже ввели в эксплуатацию.

«Населенные пункты в последнее время активно развиваются, растет и потребность жителей в питьевой воде. Поэтому необходимо увеличивать мощность и повышать надежность водоснабжения», – сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Все наиболее изношенные участки водовода общей протяженность около 1,7 тыс. метров планируют поэтапно заменить до 2025 года. В прошлом году обновили первые 500 м, в этом заменили еще 700 м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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