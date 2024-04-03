Участников спецоперации освободят от налога на имущество в России

Правительство РФ освободит участников СВО от налога на имущество, чтобы снизить их финансовую нагрузку.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 апреля во время отчета правительства в Госдуме.

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. И мы за этим внимательно следим», — цитирует Михаила Мишустина РИА «Новости».

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