Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Минобороны: более 100 тыс. человек пришли на службу в ВС РФ с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-bolee-100-tys-chelovek-prishli-na-sluzhbu-v-vs-rf-s-nachala-goda
Минобороны: более 100 тыс. человек пришли на службу в ВС РФ с начала года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Вооруженные силы России с начала года на военную службу по контракту пришли более 100 тыс. человек.

По информации ведомства, в пункты отбора на контракт ежедневно по всей стране являются до 1,7 тыс. человек.

«Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тыс. граждан», — уточнили в Минобороны.

В Москве и других российских городах количество желающих поступать на службу в армию существенно увеличилась, сообщает RT.

Читайте также: служба по контракту — что нужно знать будущему военнослужащему.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях