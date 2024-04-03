Минобороны: более 100 тыс. человек пришли на службу в ВС РФ с начала года
Общество
03.04.2024 09:05
В Вооруженные силы России с начала года на военную службу по контракту пришли более 100 тыс. человек.
По информации ведомства, в пункты отбора на контракт ежедневно по всей стране являются до 1,7 тыс. человек.
«Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тыс. граждан», — уточнили в Минобороны.
В Москве и других российских городах количество желающих поступать на службу в армию существенно увеличилась, сообщает RT.
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