Минобороны: более 100 тыс. человек пришли на службу в ВС РФ с начала года

В Вооруженные силы России с начала года на военную службу по контракту пришли более 100 тыс. человек.

По информации ведомства, в пункты отбора на контракт ежедневно по всей стране являются до 1,7 тыс. человек.

«Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тыс. граждан», — уточнили в Минобороны.

В Москве и других российских городах количество желающих поступать на службу в армию существенно увеличилась, сообщает RT.

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