Участников оргии на пляже в Сочи арестовали на 10 суток

Инцидент произошел днем 8 апреля на пляже в поселке Дагомыс. Резонансную видеозапись, на которой двое мужчин и девушка грубо нарушают общественный порядок, опубликовали в соцсетях очевидцы.

Двоих участников инцидента на пляже вычислили. Ими оказались 37-летние приезжие, один из которых — приезжий из Армении. Мужчин доставили в полицию. В отношении нарушителей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, в отношении иностранца составили протокол за нарушение режима пребывания в РФ, ему грозит выдворение за пределы страны.

Материалы об административных правонарушениях 10 апреля рассмотрели в Лазаревском районном суде Сочи. Обоим задержанным назначили административный арест на 10 суток. После отбытия наказания иностранца выдворят в Армению.

«Имя дамы, проводившей с ними время, мужчины, как истинные джентльмены, суду не назвали», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

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