Душившего Шварценеггера участника «Дома-2» из Краснодара арестовали за наркотики

По данным прокуратуры Москвы, мужчина получил от сообщников 8 свертков с мефедроном для сбыта на территории столицы.

Два свертка 37-летний злоумышленник успел спрятать в закладки в перилах у подъезда жилого дома на улице Верхние Поля, а оставшиеся 6 свертков нашли в его куртке.

Запрещенные вещества изъяли. Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Суд поместил подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram.

По данным СМИ, задержанным является бывший участник телешоу «Дом-2» Виктор Шароваров. Шароваров работал тренером в тренажерном зале, занимался коммерцией. Из Москвы перебрался в Анапу, затем переехал в Краснодар.

В 15 лет Шароваров сыграл эпизодическую роль в сериале «Морской патруль». После этого карьера Шароварова пошла вверх, его позвали на съемки российско-китайского фильма «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай», в котором должны были сниматься Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. В одной из сцен Шароварову пришлось душить Шварценеггера, пишет «АиФ-Москва».

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