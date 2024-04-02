На Кубани будут судить 25-летнего приезжего за 3 кг мефедрона

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняли в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

По данным следствия, мужчина в интернете вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, получил координаты в лесополосе вдоль трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани, где была спрятана оптовая партия наркотика. Он забрал наркотики из тайника и планировал расфасовать их на дозы, чтобы распространить через закладки. У злоумышленника обнаружили 3 кг мефедрона.

Возбудили уголовное дело, обвиняемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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