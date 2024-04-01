Около 2,8 кг «синтетики» изъяли из машины и квартиры наркодилера в Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими.

Оперативники получили информацию о том, что 34-летний ранее судимый сочинец может быть причастен к распространению наркотиков. Информация при проверке подтвердилась. Машину, на которой ехал подозреваемый, остановили на стационарном посту ДПС «Магри».

Автомобиль осмотрели, в нише для запасного колеса обнаружили два пакета с производным N-метилэфедрона. Пакет с аналогичным содержимым, свертки с мефедроном, а также электронные весы, упаковочный материал и 250 тыс. рублей оперативники изъяли в квартире подозреваемого. Всего изъяли около 2,8 кг наркотиков, которые мужчина купил в Краснодаре и планировал распространить в Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Читайте также: крупную партию метилэфедрона изъяли у пары наркодилеров в Сочи.