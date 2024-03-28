Крупную партию метилэфедрона изъяли у пары наркодилеров в Сочи

Сотрудники полиции провели рейд в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Адлерском районе Сочи.

В результате оперативники задержали 37-летнего приезжего и его 31-летнюю знакомую. В квартире задержанных провели обыск, нашли пакеты с N-метилэфедроном общим весом около 30 г, весы и упаковочный материал. Злоумышленники планировали распространить наркотики через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы. На период предварительного следствия злоумышленники заключены под стражу.

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