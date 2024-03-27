Более 8 кг мефедрона произвели в нарколабораториях семеро жителей Кубани

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 7 жителей Темрюкского, Белореченского и Славянского районов с начала 2023 года оборудовали нарколаборатории, в которых производили мефедрон для дальнейшего сбыта через закладки. Всего из нарколабораторий оперативники изъяли более 8 кг синтетического наркотика.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил три уголовных дела о незаконном производство наркотиков в особо крупном размере. Прокуратура края возбуждение уголовных дел признала законным.

Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы лили пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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