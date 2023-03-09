Участники СВО получат отсрочку на регистрацию жилья по льготной ипотеке в России

Правительство РФ 9 марта расширило условия предоставления льготной ипотеки.

Программа расширится для участников спецоперации и мобилизованных: для участников программы «Льготная ипотека» появится отсрочка для регистрации прав при строительстве или покупке частного дома.

Кроме того, средства семейной, льготной, IT-ипотек можно направить на покупку готового жилья у паевых инвестиционных фондов. Такое решение даст дополнительные возможности как для людей, так и для застройщиков.

Также ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке могут оформить родители детей-инвалидов, если в их регионе не строятся многоквартирные дома.

«Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше наших людей решили квартирный вопрос», — цитирует премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

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