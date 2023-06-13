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Участники СВО и ополченцы Донбасса смогут бесплатно получать юридическую помощь

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastniki-svo-i-opolchentsy-donbassa-smogut-besplatno-poluchat-yuridicheskuyu-pomoshh
Участники СВО и ополченцы Донбасса смогут бесплатно получать юридическую помощь
Фото пресс-службы ЮВО

Закон о бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и ополченцам Донбасса подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится о том, что в перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, теперь включены мобилизованные, добровольцы, военнослужащие, сотрудники Росгвардии, служащие в воинских формированиях и органах МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, военной прокуратуре, военных органах СКР граждане, если они участвуют в СВО или в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ в ходе провокации на госгранице и в приграничных регионах.

Кроме того, бесплатную юрпомощь смогут получить принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены их семей, сообщает ТАСС.

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