Добровольческие отряды на СВО до 1 июля подпишут контракты с Минобороны

Соответствующий приказ подписал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.

Подписание контрактов с Минобороны придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач, отметили в оборонном ведомстве.

Заключение добровольцами контрактов с Минобороны распространит на них и на членов их семей меры социальной защиты, установленные государством.

«Приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», — пояснил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В ответ на подписанный приказ руководитель главного добровольческого формирования в России — ЧВК «Вагнер» — Евгений Пригожин сразу заявил, что вагнеровцы ничего подписывать не будут.

«Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему, ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему.

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