Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артемовска

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут) силами бойцов ЧВК. Видеозапись опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram.

«20 мая 2023 года. Сегодня, по полудню, в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки самолета. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута — «Бахмутская мясорубка». Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город», — заявил Пригожин, стоя с российским флагом в окружении бойцов.

Евгений Пригожин поблагодарил российский народ, всех бойцов, кто участвовал в боях за город все это время, генерала Суровикина, генерала Мизинцева и президента Владимира Путина. Также отдельно он почтил память погибших бойцов.

С 25 мая «Вагнер» будет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку, заявил Пригожин.

«Мы «провоевали» 427 дней, с 19 марта прошлого года, когда родине потребовалась наша помощь. Мы полностью взяли весь город. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным», — сказал Пригожин.

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