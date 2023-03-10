Центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Краснодаре, Анапе и Новороссийске

Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

По его словам, центры по набору в «Вагнер» открылись в 42 городах России.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram.

В Краснодаре центры по набору открылись на улице Кореновской, 1 в клубе «Алатырь» и на улице Академика Павлова, 64 в бойцовском клубе «Кузня». В Новороссийске центр открыт на проспекте Дзержинского, 211/3 в клубе «Витязь». В Анапе набор бойцов ведут на улице Шевченко, 24 в бойцовском клубе «Кузня».

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