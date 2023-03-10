Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Краснодаре, Анапе и Новороссийске

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentry-po-naboru-v-chvk-vagner-otkrylis-v-krasnodare-anape-i-novorossijske
Центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Краснодаре, Анапе и Новороссийске

Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

По его словам, центры по набору в «Вагнер» открылись в 42 городах России.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram.

В Краснодаре центры по набору открылись на улице Кореновской, 1 в клубе «Алатырь» и на улице Академика Павлова, 64 в бойцовском клубе «Кузня». В Новороссийске центр открыт на проспекте Дзержинского, 211/3 в клубе «Витязь». В Анапе набор бойцов ведут на улице Шевченко, 24 в бойцовском клубе «Кузня».

Читайте также: в Армавире студенты техникума отправят окопные лопаты для солдат СВО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
  2. Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
  3. Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
  4. Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
  5. Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
  6. Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант
Прямой эфир
Мы в соцсетях