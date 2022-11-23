Участники спецоперации записали видеообращение с благодарностью жителям Ейского района

Видео канала «Кубань 24»

Бойцы прочли письма от воспитанников детских садов и их наставников.

— Дорогие дети из детского сада «Ладушки» и «Звездочка». Спасибо вам огромное за ваши рисунки. Они очень красивые, нам всем они очень понравились. Все солдаты получили по рисунку, а некоторые даже по два.

— Всем спасибо огромное, письма дошли. Все ваши слова прочитали, спасибо огромное. Спасибо тебе, Варварушка. Счастья, радости, здоровья нам желаете. Вы — наше счастье, радость и здоровье. Все остальное мы здесь сделаем, как и было обещано.

— Мама Оксана, спасибо вам за письмо. Мы все дружно его прочитали, тронуло до глубины души, отдельное спасибо за пирожки.

Послание от женщины, которая подписалась «просто мать», пришло из поселка Комсомольского. Оно напомнило военнослужащим, что семья — это мощная поддержка в любой ситуации.

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