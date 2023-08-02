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Участники экспедиции РГО преодолели 120 км вдоль границы Кавказского фронта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastniki-ekspeditsii-rgo-preodoleli-120-km-vdol-granitsy-kavkazskogo-fronta
Участники экспедиции РГО преодолели 120 км вдоль границы Кавказского фронта
Фото пресс-службы Русского географического общества

Экспедиция прошла в рамках межрегионального патриотического марафона «Кавказский рубеж — 2023».

В группу вошли туристы из Новороссийска, Краснодара, Петербурга, Мегиона и Йошкар-Олы. Участники экспедиции посетили памятники и мемориальные комплексы на труднодоступных перевалах и в долинах центрального Кавказа. Также побывали на Клухорском озере, где проходили бои в 1943 году. Кроме того, участники похода составили описание редко посещаемых туристами перевалов.

Самым трудным препятствием оказался перевал Обзорный Буульгенский. На его преодоление ушло два дня.

«Спускаться пришлось по веревкам с применением альпинистского снаряжения. Завершали путь уже в темноте по сухому руслу водопада. Никто из нас не ожидал такой сложности. К счастью, у нас хватило снаряжения и опыта, чтобы безопасно пройти это препятствие», — рассказала организатор перехода Юлия Коваленко.

Поход стартовал в Новороссисйке. Акция проводится по инициативе РГО при поддержке Исполнительной дирекции РГО в честь 80-летия битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

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