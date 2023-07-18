Путем XIX века: РГО представило маршрут по Черноморскому побережью глазами писателя Дюбуа де Монпере

Уникальную онлайн-карту Черноморского побережья по мотивам книги «Путешествия по Кавказу» Фредерика Дюбуа де Монпере создали в рамках проекта «Кавказская Атлантида». На ней обозначили более 20 точек на побережье с описаниями из произведения.

Фредерик Дюбуа де Монпере, известный археолог, путешественник, этнограф и натуралист, обрел славу благодаря своему уникальному путешествию в 1831–1834 годах по Крыму и Кавказу. Он поделился результатами своих исследований в масштабном труде «Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму», состоящем из шести томов. Приложение к этому труду представляет собой атлас, содержащий множество рисунков, чертежей и схем, выполненных автором во время его исследовательских работ.

Также 19 июля на канале галереи Glubina пройдет уникальная лекция военного историка, переводчика с древних языков Владимира Ткаченко-Гильденбрандта, который занимался переводом «Путешествия вокруг Кавказа» с оригинального французского языка на русский. Лекцию посветят учителю знаменитого историка и путешественника Фредерика Дюбуа де Монпере — Карлу Риттеру, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

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