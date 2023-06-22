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Музей минералов и краснокнижные животные: центр экологического просвещения открыли в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzej-mineralov-i-krasnoknizhnye-zhivotnye-tsentr-ekologicheskogo-prosveshheniya-otkryli-v-sochi
Музей минералов и краснокнижные животные: центр экологического просвещения открыли в Сочи

Центр открылся на территории Сочинского географического общества.

Теперь все желающие могут посетить музей минералов и геологии Кавказа, в котором также представлена коллекция останков древних животных. Кроме того, в центре установили вольеры с краснокнижными животными.

В новые вольеры поселят белохвостых орланов Ажека и Казбека, филина Филомона и императорскую орлицу Арсу. Все животные были спасены или изъяты у недобросовестных хозяев. Сочинцы и гости города-курорта смогут познакомиться с животными, узнать особенности их обитания в природе, посетить музей и изучить историю Сочинского географического общества.

Сейчас на территории СГО стартовало строительство еще нескольких вольеров для млекопитающих: носух, степных лис и дикобразов. Помимо этого, проходят работы по благоустройству и восстановлению утерянных уголков Венчагова. Также пополнят и коллекцию музея. Так, часть своих экспонатов передаст путешественник Федор Конюхов, а также эколог и тележурналист Николай Дроздов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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