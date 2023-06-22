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Смотровую площадку планируют построить рядом со створным маяком в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smotrovuyu-ploshhadku-planiruyut-postroit-ryadom-so-stvornym-mayakom-v-novorossijske
Смотровую площадку планируют построить рядом со створным маяком в Новороссийске
Фото ngnovoros.ru

Створный маяк в Восточном районе вверху улицы Мергельной является одним из знаковых объектов города. Маяк построили в XIX веке.

Представители мэрии Новороссийска обследовали створной маяк, чтобы определить возможность благоустройства земельного участка и прилегающей территории. В планах благоустройства — создание смотровой площадки рядом с маяком.

«Каждый раз, выезжая в Восточный район, не перестаю удивляться: с каждой точки открывается великолепный вид на город. Район с уникальной историей и большим потенциалом. Специалисты управления стратегического планирования разработают эскизный проект и включат его в стратегию развития туристических экотроп», — цитирует главного архитектора Новороссийска Екатерину Степаненко «Наша газета. Новороссийск».

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