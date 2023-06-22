Границы для трех памятников военной истории установили в Новороссийске

Речь идет о могиле начальников локомотивного депо А.Ф. Ненашева и И.К. Лифар, погибших при исполнении служебных обязанностей на территории депо Новороссийска, Памятном знаке в память трудящихся завода, погибших в годы Великой Отечественной войны и Братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в парке поселка Гайдук.

Для разработки соответствующих документов проектировщики изучили литературу, провели натурные исследования, проанализировали историю развития территорий и современную градостроительную ситуацию. Проекты были одобрены специалистами управления госохраны объектов культурного наследия администрации Кубани.

«Объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, — особая категория памятников истории и культуры. Учет этих территорий в Едином государственном реестре недвижимости, в градостроительных документах обеспечивает сохранность памятников военной истории», — сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

На данный момент в регионе утвердили границы территорий более 2,5 тыс. памятников истории и культуры. Из них свыше 200 — это мемориалы военной истории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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