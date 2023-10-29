Участниками фестиваля «НАУКА 0+ Кубань» стали более 15 тыс. человек

Торжественное закрытие фестиваля «НАУКА 0+ Кубань» состоялось в Краснодаре. В рамках мероприятия провели вечер научного кино и церемонию награждения.

Благодарности были вручены 23 научным и образовательным организациям. Также благодарностями отмечены партнеры Кубанского научного фонда.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько поблагодарило участников фестиваля и выразил надежду, что, благодаря «НАУКА 0+ Кубань», они определят для себя профессиональные направления и продолжат развивать науку края.

В вечере научного кино участвовали порядка 100 человек. Среди них студенты, аспиранты, молодые ученые, а также жители городов и районов края. В ходе мероприятия представили документальный фильм «Один день психолога». Главным героем выступила профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Краснодарского университета Министерства внутренних дел Анна Таганова. В картине отражена практическая работа психолога, а также проиллюстрирована необходимость привлечения психологов к полицейским расследованиям. После показа прошло обсуждение с режиссерами и героиней фильма.

В общей сложности, в рамках фестиваля провели свыше 200 мероприятий. Участие в них приняли более 15 тыс. человек.

Организатором фестиваля «НАУКА 0+ Кубань» выступили министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Кубанский научный фонд при поддержке «Движения первых», ведущих вузов и научных центров региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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