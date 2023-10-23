Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Краснодарский край занял 48 место в России по научно-технологическому развитию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-48-mesto-v-rossii-po-nauchno-tehnologicheskomu-razvitiyu
Краснодарский край занял 48 место в России по научно-технологическому развитию
Фото t.me/rian_ru

Эксперты составили рейтинг научно-технического развития регионов по итогам 2022 года. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

На регионы-лидеры приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг.

Краснодарский край по научно-технологическому развитию занял 48-е место среди всех российских регионов, а рейтинговый бал Кубани составил 31,37. В 2021 году Краснодарский край занимала 43-е место.

Адыгея заняла 73-е место в рейтинге. Крым и Севастополь находятся на 61-й и 62-й местах.

Рейтинг замкнули Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.

Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем сбора и объединения рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Кубань вошла в топ-5 регионов РФ по уровню развития экспортного потенциала АПК.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях