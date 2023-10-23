Краснодарский край занял 48 место в России по научно-технологическому развитию

Эксперты составили рейтинг научно-технического развития регионов по итогам 2022 года. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

На регионы-лидеры приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг.

Краснодарский край по научно-технологическому развитию занял 48-е место среди всех российских регионов, а рейтинговый бал Кубани составил 31,37. В 2021 году Краснодарский край занимала 43-е место.

Адыгея заняла 73-е место в рейтинге. Крым и Севастополь находятся на 61-й и 62-й местах.

Рейтинг замкнули Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.

Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем сбора и объединения рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, сообщает РИА «Новости».

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