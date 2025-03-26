Участникам СВО вручили госнаграды в училище имени Штеменко в Краснодаре

Среди военнослужащих — представители казачьих подразделений, добровольческих отрядов и военного училища имени Штеменко.

В церемонии приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий, военный комиссар региона Алексей Чугункин, начальник училища Игорь Шпырня, руководитель краевого филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов.

«Эмоции самые положительные. Горды. Хочу выразить большую благодарность всем нашим командирам, руководству страны. Особо хочется поблагодарить командира нашего отряда», — поделился сержант Денис.

Заместитель губернатора и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил мужество, героизм и отвагу военных и казаков.

«Сегодня торжественное мероприятие провели в училище Штеменко. Государственные награды вручены казакам Кубанского казачьего войска, очередные госнаграды добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и курсантам высшего военного училища имени Штеменко», — подчеркнул Александр Власов.

«Мы на этом мероприятии увидели, как наша родная кубанская земля воспитала сыновей своих, героев Отечества. Я вам скажу так, большая часть добровольцев в отрядах «БАРС» и в других формированиях — это кубанские люди», — сказал военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин.

Бойцы были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу», медалей Суворова и ряда других. Всего вручили 18 государственных наград.

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