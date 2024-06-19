Участникам СВО предоставили 139 земельных участков на Кубани

Они расположены в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске, Динском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Крымском районах.

На Кубани готовы к предоставлению 533 земельных участка. Большая часть находится в Краснодаре и Мостовском районе. Помимо этого, ведется работа по изысканию дополнительных территорий.

Под условия законодательства подпадают 341 военнослужащий и члены их семей. Претендовать на это могут участники СВО, получившие звания Героя РФ или награжденные орденами за проявленные в ходе спецоперации заслуги, а также имеющие статус ветерана боевых действий. Кроме того, бесплатный земельный участок могут получить и члены семей участников спецоперации, погибших или умерших от заболевания, полученного в ходе СВО. Участок предоставляется в границах муниципалитета, на территории которого зарегистрированы на день завершения участия в спецоперации. При дефиците земельных ресурсов на территории муниципалитета возможно предоставление участка в сельских местностях Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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