Матери бойца СВО помогли восстановить российское гражданство на Кубани

Мать участника специальной военной операции Татьяна Луценко в Краснодаре столкнулась с проблемой при замене паспорта и чуть не лишилась российского гражданства.

Историю Татьяны в своем Telegram-канале рассказала общественница и журналистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, женщина родилась в Казахской ССР, но с 1995 года жила с родственницей в России. Российское гражданство Татьяна Луценко получила в 2001 году. Женщина должна была обменять паспорт в связи с достижением возраста 45 лет. Она обратилась в паспортный стол Калининского отдела Прикубанского округа Краснодара.

Однако в паспортном столе у Татьяны Луценко возникла проблема. По словам чиновников, в базах отсутствовала информация об основании получения паспорта гражданина РФ. Также осложнил ситуацию факт, что родители Татьяны не являются гражданами РФ. По словам женщины, она и ее родители родились в Советском союзе, переехали жить в Казахскую ССР и там и встретили распад СССР. С 11 лет Татьяну Луценко воспитывала ее тетя, с которой она переехала в 1995 году на территорию России.

По словам журналистки, сын Татьяны Луценко — Александр участвует в спецоперации. Ранее он попал в плен, но после обмена снова вернулся в зону боевых действий. Также журналистка сообщила, что после сообщений в СМИ, Татьяне Луценко паспорт все таки выдали.

«В Ростове на бумажном носителе нашлись подтверждения, что ей выдавалось гражданство на законных основаниях. Я благодарю все СМИ, которые подключились. Особо благодарю Маргариту Симоньян, которая тут же без публичности включилась в решение проблемы. Также благодарю МВД Краснодарского края, которые отреагировали моментально, все нашли и помогли Татьяне. А Саше, сыну нашей Татьяны, который сейчас защищает Родину хочу сказать, чтобы не переживал. Смотри сколько людей сразу вступились за твою маму. Стараемся, чтобы тыл наших ребят не подводил», — написала Анастасия Кашеварова.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о том, что Татьяне Луценко в Краснодаре сотрудники полиции выдали новый паспорт.

«Благодарю общественников и блогеров за неравнодушный отклик на возникшую ситуацию. На их публикации мы незамедлительно отреагировали. Выяснилось, что сотрудник подразделения по вопросам миграции не принял документы Татьяны из-за отсутствия сведений о приобретении гражданства РФ в имеющихся учетах. Его действия признаны ошибочными, так как проверка законности приобретения гражданства хоть и является обязательной, но не должна затрагивать саму процедуру замены основного документа», — сообщила Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что МВД России по данному факту уже проводится проверка.

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