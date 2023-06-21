Участникам СВО из числа детей-сирот дали приоритетное право на получение жилья на Кубани

Соответствующее изменение в краевое законодательство депутаты ЗСК приняли 21 июня на пленарном заседании.

Законопроект разработали с целью привести краевое законодательство в соответствие с федеральным. Согласно нововведениям, участникам СВО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставят преимущественное право на получение жилья перед другими лицами из числа детей-сирот.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что обеспечение жильем детей-сирот остается приоритетным направлением в работе властей региона. Каждому, кто имеет право на получение такой недвижимости, предоставляют ключи от благоустроенной квартиры.

«Но будет справедливо, если участники СВО из этой категории получат право на более оперативное получение жилья. Они заслужили это. Там, откуда они вернулись, им приходилось рисковать жизнью, защищая нашу страну», — приводит слова Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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