На Кубани расширили список категорий граждан, которые смогут получать бесплатное соцобслуживание

Проект постановления, дополняющий категории граждан, которым соцуслуги предоставляются бесплатно, представили 21 июня на пленарном заседании ЗСК.

«Законопроект дополняет категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно как в учреждениях, так и на дому — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, лицам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах ПВО и строительстве оборонительных сооружений», — сообщил глава минтруда края Сергей Гаркуша.

Кроме того, за бесплатной социальной помощью смогут обращаться инвалиды боевых действий специальной военной операции. За каждым из них могут закрепить соцработника, который, к примеру, поможет купить и доставить продукты и медикаменты, окажет помощь в быту.

Соответствующие изменения в законодательство региона внесли по предложению главы Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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