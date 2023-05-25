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Более 12,3 млрд рублей выделят на льготные лекарства жителям Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-12-3-mlrd-rublej-vydelyat-na-lgotnye-lekarstva-zhitelyam-krasnodarskogo-kraya
Более 12,3 млрд рублей выделят на льготные лекарства жителям Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Из краевого бюджета направят 9,7 млрд, из федерального — еще 2,6 млрд. Об этом сообщили на совещании 25 мая с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам.

«С рынка ушли ряд зарубежных компаний-поставщиков лекарств. В перечне отечественных препаратов есть все необходимые аналоги, которые нужно своевременно приобретать и обеспечивать ими льготников. Люди должны получать жизненно необходимые препараты в срок. Многое здесь зависит от главврачей, проведения ими разъяснительной работы», — сказала вице-губернатор Анна Минькова.

Сейчас в крае льготные лекарства получают почти 530 человек. Ежегодно объем финансирования увеличивается: в прошлом году на это направили 9,2 млрд рублей.

На совещании также обсудили подготовку школ к новому учебному году. В 2023 году отремонтируют 640 школ, детских садов и учреждений допобразования.

Готовность школ министерство образования начнет уже с 17 июля, отметила Минькова. Завершить проверку планируют к 19 августа.

«Коллеги, напоминаю, лето – короткое. Вы все вышли со своими проектами, зашли в программы, получили на это деньги. Сроки нужно соблюдать, качество работ должно быть на уровне», — добавила замглавы региона.

Кроме того, на совещании обсудили организацию работы в городах и районах края филиала фонда «Защитники Отечества». Юридическую, социальную и медицинскую помощь участникам СВО и их семьям там начнут уже с 1 июня.

Социальные координаторы будут работать в каждом муниципалитете. Обученные специалисты будут принимать необходимые документы от ветеранов и их родных, а также при необходимости помогут их собрать. Документы передадут в головной офис — там специалисты помогут в решении всех вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае более 1 млн жителей имеют право получать лекарства за госсчет.

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