Участникам драки из-за громкой музыки в Адлере грозит до 7 лет лишения свободы

Участникам драки из-за громкой музыки в Адлере грозит до 7 лет лишения свободы
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Девять мужчин устроили потасовку возле торгово-развлекательного центра вечером 12 ноября. 

О драке возле ТРЦ на улице Бестужева в Адлерском районе Сочи сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые задержали и доставили в отдел участников конфликта. 

Отдел полиции Адлерского района УВД по городу Сочи возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт разгорелся из-за громкой музыки в припаркованной на проезжей части машине. Сотрудники ТРЦ сделали замечание мужчинам в автомобиле, после чего началась словесная перепалка, которая закончилась дракой.

После задержания в отношении семи участников потасовки составили административные протоколы, один из мужчин обратился за медицинской помощью. Автомобили изъяли на специализированную стоянку. 

