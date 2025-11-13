Участникам драки из-за громкой музыки в Адлере грозит до 7 лет лишения свободы

Девять мужчин устроили потасовку возле торгово-развлекательного центра вечером 12 ноября.

О драке возле ТРЦ на улице Бестужева в Адлерском районе Сочи сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые задержали и доставили в отдел участников конфликта.

Отдел полиции Адлерского района УВД по городу Сочи возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт разгорелся из-за громкой музыки в припаркованной на проезжей части машине. Сотрудники ТРЦ сделали замечание мужчинам в автомобиле, после чего началась словесная перепалка, которая закончилась дракой.

После задержания в отношении семи участников потасовки составили административные протоколы, один из мужчин обратился за медицинской помощью. Автомобили изъяли на специализированную стоянку.

