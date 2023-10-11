Участник жестокого убийства у караоке-клуба в Туапсе получил 10 лет колонии

Преступление произошло еще в феврале 2018 года возле караоке-клуба «Артист».

Суд установил, что в тот вечер трое мужчин заметили, что их друга ранили ножом во время конфликта. Они пришли ему на помощь и выбили нож из рук оппонента. После этого мужчины нанесли ему 12 ножевых ранений и сильно избили. Позже он скончался в больнице.

Двое участников конфликта ранее получили 12 и 6 лет лишения свободы. Третий фигурант уголовного дела 5 лет скрывался от правосудия.

Краснодарский краевой суд признал 31-летнего жителя Туапсе виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Суд также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«После произошедшего убийства подсудимый от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Он был задержан в мае 2022 года в Москве», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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