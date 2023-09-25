Мужчину, выдавшего убийство пасынка за несчастный случай, осудили на Кубани

В Краснодаре суд вынес приговор по делу об убийстве 6-летнего малька в отношении 37-летнего жителя Тимашевска.

По версии следствия, мужчина вместе с женой и ее 6-летним сыном жил в одном из домов СТ «Строитель» в Тимашевске. Вечером 24 ноября 2021 года он остался дома с детьми, пока жена была на работе. Злоумышленник толкнул мальчика, ребенок из-за этого заплакал. Отчим разозлился и зажал рот и нос ребенка рукой. В результате мальчик задохнулся.

Мужчина вызвал скорую помощь, а затем сам повез ребенка в больницу и сказал врачам, что он упал с лестницы и ударился головой. Во время расследования установили, что отчим регулярно применял к мальчику физическую силу, ставил в угол и запугивал его.

На основании вердикта присяжных суд признал подсудимого виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и еще 1 году ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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