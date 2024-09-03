Участковые получили ключи от служебных квартир в Староминском районе

Вручение ключей прошло во дворе дома, в котором теперь будут жить новоселы. С торжественным событием полицейских поздравили представители власти.

«Глава администрации нашел возможность построить и выделить для наших участковых жилье. Это будет способствовать их службе, кадровому ядру, престижу службы в органах», — отметил заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарском краю Виталий Наумейко.

Дом построили в новом микрорайоне станицы. Просторные комнаты, современный ремонт — квартиры готовы к проживанию. Новоселами стали лейтенант полиции Ислам Гаджи Гюсеев и капитан полиции Андрей Пыдык.

«Сегодня я получил служебное жилье. Дом мне очень нравится. Он находится в районе, который развивается, рядом есть магазины, железнодорожный вокзал. Дом находится в участке, который я обслуживаю», — поделился участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Староминскому району Андрей Пыдык.

Глава районной администрации Владимир Горб отметил, что работа по обеспечению участковых уполномоченных служебных жильем будет продолжена и в дальнейшем. После окончания торжественной церемонии полицейские пригласили почетных гостей в новые квартиры. Согласно примете, первым в новое жилье пустили кота.

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