Итоги совместной работы казаков и полицейских с начала года подвели в Геленджике

Краснодарский край стал первым регионом страны, где создали профессиональные казачьи дружины. Они несут службу круглый год. Летом основные силы бросили на побережье, чтобы обеспечить безопасность во время высокого сезона.

Главная задача казака-дружинника — помочь полиции поддерживать общественный порядок и охранять муниципальные объекты. Но бывает, что нужно решать и другие проблемы, с которыми обращаются люди. Например, спасти человека в море или найти потерявшегося ребенка.

«Пока ты находишься на патруле, теряются дети. Например, родители могут чуть-чуть отвлечься на покупку, а дети в возрасте от 4 лет могут на самокате или даже просто отвлечься и убежать», — говорит командир казачьей дружины Геленджикского районного казачьего войска Денис Зотов.

Обычно дружинникам удается найти потерявшегося ребенка в течение получаса. Казаки, как представители народа, готовы в любых ситуациях прийти на помощь людям. Помимо охраны общественного порядка, они также могут оказать первую помощь.

К примеру, накануне к дружинникам обратился мужчина, у которого жена упала в обморок. Пока одни вызывали скорую, другие приводили женщину в чувства. Пострадавшая в итоге пришла в себя, и помощь медиков не понадобилась.

Совместная деятельность полиции и казаков по охране общественного порядка ежедневно приносит реальные результаты.

«За первое полугодие совместно с полицией выявлено 10 преступлений. Задержали двоих человек, находящихся в розыске. Составлено 483 административных протокола», — сообщает атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырьянов.

Правопорядок в регионе вместе с полицейскими обеспечивают около 2 тыс. казаков. Более 80 из них служат в Геленджикском районном казачьем обществе. С началом учебного года они также будут следить за порядком рядом со школами.