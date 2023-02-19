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Участковому в Крымском районе пришлось стрелять в воздух, чтобы отбиться от пьяной пары дебоширов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastkovomu-v-krymskom-rajone-prishlos-strelyat-v-vozduh-chtoby-otbitsya-ot-pyanoj-pary-deboshirov
Участковому в Крымском районе пришлось стрелять в воздух, чтобы отбиться от пьяной пары дебоширов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Крымскому району прибыл по вызову 37-летней местной жительницы. Она сообщила о семейном конфликте с сожителем.

Когда полицейский зашел во двор, сама заявительница вместе с сожителем набросилась на него. Более того, мужчина попытался отобрать у правоохранителя пистолет. На устные требования прекратить пара не реагировала.

Тогда участковый сделал два предупредительных выстрела в воздух. После этого сожители успокоились. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Полицейский обратился в больницу с легкими повреждениями, полученными во время нападения.

Проводится проверка, по статье о применении насилия в отношении представителя власти злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани дебошир под наркотиками напал с цепью на участкового, который вступился за его жену. Инцидент произошел 7 февраля в Славянском районе. Участковый стал свидетелем семейной ссоры. Женщине угрожал ее ранее судимый супруг. Полицейский попытался успокоить агрессивного мужчину, но тот начал угрожать и напал на него с железной цепью.

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