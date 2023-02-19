Участковому в Крымском районе пришлось стрелять в воздух, чтобы отбиться от пьяной пары дебоширов

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Крымскому району прибыл по вызову 37-летней местной жительницы. Она сообщила о семейном конфликте с сожителем.

Когда полицейский зашел во двор, сама заявительница вместе с сожителем набросилась на него. Более того, мужчина попытался отобрать у правоохранителя пистолет. На устные требования прекратить пара не реагировала.

Тогда участковый сделал два предупредительных выстрела в воздух. После этого сожители успокоились. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Полицейский обратился в больницу с легкими повреждениями, полученными во время нападения.

Проводится проверка, по статье о применении насилия в отношении представителя власти злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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