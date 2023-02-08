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На Кубани дебошир под наркотиками напал с цепью на участкового, который вступился за его жену

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-deboshir-pod-narkotikami-napal-s-tsepyu-na-uchastkovogo-kotoryj-vstupilsya-za-ego-zhenu
На Кубани дебошир под наркотиками напал с цепью на участкового, который вступился за его жену
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 7 февраля в Славянском районе. В полицию позвонила 47-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее муж ей угрожает.

По указанному адресу приехал участковый и стал свидетелем семейной ссоры. Женщине угрожал ее 45-летний ранее судимый супруг. По внешним признакам он был в состоянии наркотического опьянения.

Участковый попытался успокоить агрессивного мужчину, но тот начал угрожать и напал на полицейского с железной цепью. Сотрудник МВД обезоружил нападавшего и доставил его в отдел.

Провели экспертизу, на мужчину составили административный протокол за употребление наркотиков. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту нападения на сотрудника полиции.

Материалы проверки направят в следственный комитет для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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