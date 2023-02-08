На Кубани дебошир под наркотиками напал с цепью на участкового, который вступился за его жену
Инцидент произошел 7 февраля в Славянском районе. В полицию позвонила 47-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее муж ей угрожает.
По указанному адресу приехал участковый и стал свидетелем семейной ссоры. Женщине угрожал ее 45-летний ранее судимый супруг. По внешним признакам он был в состоянии наркотического опьянения.
Участковый попытался успокоить агрессивного мужчину, но тот начал угрожать и напал на полицейского с железной цепью. Сотрудник МВД обезоружил нападавшего и доставил его в отдел.
Провели экспертизу, на мужчину составили административный протокол за употребление наркотиков. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту нападения на сотрудника полиции.
Материалы проверки направят в следственный комитет для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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