Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Братья-близнецы получили почти 6 лет колонии на двоих за нападение на полицейского на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bratya-bliznetsy-poluchili-pochti-6-let-kolonii-na-dvoih-za-napadenie-na-politsejskogo
Братья-близнецы получили почти 6 лет колонии на двоих за нападение на полицейского на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении братьев по делу о применении насилия в отношении представителя власти в декабре вынес Щербиновский районный суд.

По данным следствия, 12 апреля на трассе Краснодар — Ейск сотрудники ДПС пытались остановить машину, которая виляла по дороге. Водитель не остановился и попытался скрыться. Он заехал во двор многоквартирного дома, где при задержании оказал активное сопротивление и ударил одного из полицейских кулаком. В это время во дворе дома находился близнец злоумышленника. Мужчина поспешил на помощь брату и также накинулся на сотрудника полиции, нанеся ему несколько ударов по туловищу и голове.

Расследование вели следователи СУ СК России по Краснодарскому краю. В суде братья виновными себя не признали. Суд назначил одному 2 года 4 месяца лишения свободы, второму — 3 года и 4 месяца.

Осужденные обжаловали приговор, но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Адыгее подследственный ударил кулаком по голове дежурного инспектора СИЗО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Две аварии с участием рейсовых автобусов произошли в Сочи
  3. До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
  4. Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
  5. Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
  6. Вылетел с перекрестка и врезался в забор: 82-летний пенсионер погиб в ДТП в Кореновском районе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях