Братья-близнецы получили почти 6 лет колонии на двоих за нападение на полицейского на Кубани
Приговор в отношении братьев по делу о применении насилия в отношении представителя власти в декабре вынес Щербиновский районный суд.
По данным следствия, 12 апреля на трассе Краснодар — Ейск сотрудники ДПС пытались остановить машину, которая виляла по дороге. Водитель не остановился и попытался скрыться. Он заехал во двор многоквартирного дома, где при задержании оказал активное сопротивление и ударил одного из полицейских кулаком. В это время во дворе дома находился близнец злоумышленника. Мужчина поспешил на помощь брату и также накинулся на сотрудника полиции, нанеся ему несколько ударов по туловищу и голове.
Расследование вели следователи СУ СК России по Краснодарскому краю. В суде братья виновными себя не признали. Суд назначил одному 2 года 4 месяца лишения свободы, второму — 3 года и 4 месяца.
Осужденные обжаловали приговор, но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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