Участки в сельских округах получили 20 многодетных семей Новороссийска

В Новороссийске 11 декабря прошел конкурс по распределению участков среди многодетных семей.

Земельные участки находятся в станицах Раевской и Натухаевской, в селах Кирилловка, Большие Хутора, хуторе Семигорском и поселке Верхнебаканском. Площадь одного участка составляет 600 и более кв. м. Их распределили случайным образом. После жеребьевки представители семей вытаскивали конверты с адресом и кадастровым номером, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Вместо участка жители города-героя могут получить выплату. Она составляет 300 тыс. рублей. С момента начала программы свои участки получили 1 тыс. 178 семей.

