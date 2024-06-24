Уборочная кампания: первые исследования собранного зерна провели на Кубани

Специалисты Центра оценки качества зерна проводят строгий отбор озимых по нескольким показателям. По их результатам станет известно, куда отправят зерно ― на экспорт, элеватор или полки магазинов.

«Начинается все с уборки урожая. Ранний сорт «Таня» уже собрали, а это пшеница «Юка». Посмотрите, как налился колосок. Растирают, чтобы проверить влажность и готовность к уборке. Если твердый, можно забирать», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец

Уборочная кампания в самом разгаре. На агроферме в Кореновском районе выращивают более десятка сортов пшеницы. Посевная площадь ― 1,1 тыс. га. Олег Бервено в сельском хозяйстве работает 32 года. За все годы не пожалел о выборе профессии.

«Очень достойная профессия ― выращивать хлеб, поэтому я горжусь своей специальностью. Этот год вообще особенный. У нас государственная программа мониторинга зерна, мы сформировали партию, сдаем заявку, приезжают специалисты, отбирают пробы», ― делится директор агрофирмы Олег Бервено.

В поле зерно грузят и увозят по стандартному маршруту. Сформированная партия зерна для исследований в рамках госмониторинга ― 1,3 тыс. т. Специалист отобрал лишь небольшую часть ― 4 кг. Для этого процесса необходим зерновой щуп.

«Я должен загнать его полностью в зерновую массу. Поворотом ручки открыть щуп. Здесь открывается окошко. По всей длине засыпается зерно, попадает внутрь. Я поворотом ручки закрываю, щуп достаю и засыпаю в рабочую емкость», ― рассказывает специалист по отбору проб Краснодарского пункта Новороссийского филиала «Центра оценки качества зерна» Григорий Войтюк.

Затем зерна разделяют, упаковывают и отвозят в лабораторию. Здесь уже провели около 200 проб пшеницы нового урожая. Этапов несколько: взвешивание, просеивание, отделение сорной и зерновой примеси.

«Предстоит отобрать свыше 13 тыс. проб зерна пшеницы, а также провести свыше 260 тыс. исследований. Сейчас заключено порядка 3 тыс. соглашений между сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края и Республики Адыгея и нашим учреждением», ― говорит заместитель технического директора Новороссийского филиала «Центра оценки качества зерна» Артем Щегловский.

Несмотря на то, что в этом году уборка урожая на Кубани началась на две недели раньше, чем обычно, ― качество остается на уровне.

«Нужно знать, какого качества у нас пшеница в этом году, чтобы планировать потом и продажи на экспорт, и зерно, которое нужно оставить на территории государства для личного потребления. Из этого складывается наша продовольственная безопасность», ― подчеркивает специалист испытательной лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала «Центра оценки качества зерна» Алла Суприна.

Качество и безопасность зерна ― основная цель государственного бесплатного мониторинга.

Читайте также: порядка 3 тыс. гектаров ячменя обмолотили в Лабинском районе.