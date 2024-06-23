Кондратьев: порядка 3 тыс. гектаров ячменя обмолотили в Лабинском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 июня рассказал о ходе уборочной кампании в Лабинском районе.

В настоящее время там идет уборка озимого ячменя, обмолотили на сегодняшний день порядка 3 тыс. га посевов.

«Урожайность в среднем — 64 центнеров с одного гектара, а в некоторых хозяйствах доходит до 90 центнеров. Желаю аграриям хорошей погоды и отличных урожаев!», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: в первую неделю уборочной кампании намолотили 1 млн тонн зерновых. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 июня сообщил, что урожай собрали почти на 166 тыс. га полей. Средняя урожайность составляет 65,4 центнера с гектара.