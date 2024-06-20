Кондратьев: в первую неделю уборочной кампании намолотили 1 млн тонн зерновых
Экономика
20.06.2024 16:35
О предварительных итогах первой недели уборочной страды губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в соцсетях.
Урожай собрали почти на 166 тыс. га полей, средняя урожайность при этом составляет 65,4 центнера с гектара.
«Свой вклад вносят и фермеры Каневского района. Им предстоит собрать урожай озимой пшеницы на 80 тыс. гектаров», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
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