Кондратьев: в первую неделю уборочной кампании намолотили 1 млн тонн зерновых

О предварительных итогах первой недели уборочной страды губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в соцсетях.

Урожай собрали почти на 166 тыс. га полей, средняя урожайность при этом составляет 65,4 центнера с гектара.

«Свой вклад вносят и фермеры Каневского района. Им предстоит собрать урожай озимой пшеницы на 80 тыс. гектаров», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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