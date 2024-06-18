Кондратьев оценит первые результаты уборочной кампании в Павловском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Павловский район с рабочим визитом.

«На Кубани полным ходом идет уборочная кампания. Первые результаты сегодня оценю в Павловском районе», ― рассказал губернатор.

Он добавил, что планирует осмотреть промпредприятия и соцобъекты, а также обсудить с жителями волнующие вопросы.

По показателям комплексной оценки социально-экономического развития муниципалитетов, Павловский район ― в группе территорий с уровнем развития выше среднего и занимает 17 место на Кубани. В муниципалитете развито сельское хозяйство, переработка, бизнес, розничная торговля. Для занятий жителями физической культурой и спортом созданы все возможности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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