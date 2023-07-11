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Убитого в парке сотрудника мэрии Краснодара похоронят в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ubitogo-v-parke-sotrudnika-merii-krasnodara-pohoronyat-v-sevastopole
Убитого в парке сотрудника мэрии Краснодара похоронят в Севастополе
Убитого в парке сотрудника мэрии Краснодара похоронят в Севастополе

Об этом сообщили родители замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана 2-го ранка Станислава Ржицкого, которого утром 10 июля застрели в парке 30-летия Победы.

«Наша задача основная — забрать тело сына и привезти в Севастополь, но пока не знаем как это сделать. Администрация Краснодара нам обещала помочь. Пока тело не выдают, потому что ведутся следственные действия», — рассказал отец убитого чиновника Леонид Ржицкий.

Мать Станислава Ржицкого сообщила, что с ней связывался сотрудник правоохранительных органов, который сказал, что зацепок по этому уголовному делу пока нет, сообщает RT.

Читайте также: в сети появилась ориентировка на убийцу сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся. Его мотивы убийства и местонахождение устанавливают правоохранители.

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