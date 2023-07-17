Убил мачеху и сжег дом: мужчина осужден на 9 лет за то, что задушил жену покойного отца в Усть-Лабинском районе

Усть-Лабинским районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого, который в январе 2023 года в состоянии алкогольного опьянения лишил жизни 72-летнюю пенсионерку.

Убийство произошло в частном доме в станице Воронежской. После того, как спасатели потушили горящее здание, в нем был обнаружен труп пожилой женщины, которая, как выяснили эксперты, была задушена.

Следователи установили, что обвиняемый убил супругу своего умершего отца из личных неприязненных отношений. Ночью 19 января 2023 года он разбил окно дома, где жила женщина и задушил ее руками. После этого преступник снял с пальца убитой им мачехи кольцо и не постеснялся забрать еще и бутылку коньяка. Далее, чтобы скрыть улики, злоумышленник поджег диван, пламя быстро распространилось по всему жилищу.

Убийца полностью признал свою вину во время судебного заседаний и раскаялся в своих преступных действиях, отказавшись от дачи показаний.

Отбывать назначенный судо срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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